‏أمير تبوك: باسمه ونيابة عن أهالي ⁧‫تبوك‬⁩ سعداء بالحضور البهي للمليك في ⁧‫نيوم

محمود البلوي(صدى):

أعرب صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك عن مشاعر الغبطة والسعادة لوصول خادم الحرمين الشريفين لنيوم بمنطقة تبوك .

وقال سموه ان الجميع سعداء ويتابعون هذا الحضور البهي لسيدي خادم الحرمين الشريفين في المنطقة لقضاء بعض الوقت للراحة.

وأضاف سموه كان لوصول المليك حفظه الله وانعقاد جلسة مجلس الوزراء واجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صداه الكبير وهم على يقين لما لهذا الجزء الغالي من الوطن من وقع واهتمام ورعاية من قيادة هذة البلاد أسوة بباقي مناطق المملكة وتبوك.

كما أعلن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سابقا: (ستسجل على خارطة العالم)، لتشكل الى جانب باقي مناطق المملكة المستقبل الجديد التي بدأت انطلاقته منذ الإعلان عن (برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠) لتكون منهجا للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة .

وختم سموه تصريحه ان سال المولى عز وجل ان يحفظ سيدي خادم الحرمين الشرفين ويمده بعونه وتوفيقه وان يديم على بلادنا الأمن والامان والرخاء في ظل قائد الامه وولي عهده حفظهم الله.