ماهي الأكلة التي تناولها ولي العهد بصحبة الشباب في ” نيوم “

نايف السالم(صدى):

تفاعل العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، مشيدين بتصرفه تجاه بعض المواطنين في نيوم ومشاركته لهم وجبة الغذاء .

وعلقوا على وجبة الطعام التي قدمها بعض الشباب ، لسمو ولي العهد الأمير، عند مروره بهم في مكان تنزههم بصحراء نيوم، مؤكدين أنها تسمى الجمرية وهي عبارة عن قرص خبز يصنع من الدقيق البر الفاخر بإضافة الملح والماء، ثم تعجن حتى تصبح عجينة متماسكة.

ويحرص الأهالي على إعدادها للضيوف، وخلال بعض المواسم ،وهي من الأكلات الشعبية التي تشتهر في شمال المملكة والتي يتناولها المتنزهون عادةً في البراري.

وتُصنع ” الجمرية ” بأكثر من طريقة، فبعد فردها على شكل قرص دائري، منها ما يتم وضعه على الجمر بعد تجهيز مَلّة لها من النار، وبعضها يعد على الصاج، ويوضع عليها قليل من الجمر، مع مراعاة عدم احتراقها، وتُقدم بعد التقطيع مع السمن أو الزبدة، وبعضهم يفضل إضافة الحليب أو الشاي.