وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح معرض الفنانين التشكيليين في المنطقة

محمد السعران(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، افتتح وكيل إمارة المنطقة المكلف محمد بن سلطان بن جريس اليوم, معرض الفنانين التشكيليين في المنطقة الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة, بمشاركة مجموعة من فناني الرياض والقصيم وتبوك وذلك في مجمع عرعر مول .

وقص وكيل إمارة المنطقة الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام, وتجول داخل أروقته ، واستمع لشرح عن محتوياته التي تتضمن 70 لوحة تشكيلية مستوحاة معظمها من طبيعة المنطقة مثل المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وفي نهاية الحفل كرم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية عدداً من المشاركين في المعرض, ثم التقطت الصور التذكارية .