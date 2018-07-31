خادم الحرمين يوجه أنظار العالم إلى نيوم.. وولي العهد يحول الحلم إلى واقع

نايف السالم(صدى):

نيوم هو مشروع سعودي لمدينة عابرة للقارات أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للنهوض بالمملكة وتحقيق رؤية 2030، وبدأت الحياة تعج بداخلها على مدى 10شهور استطاعت الهيئة الخاصة بالمشروع بتحويل الحلم إلى واقع .

ووقع اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، على مدينة نيوم لقضاء إجازته فيها، حيث اعتبر المواطنون أن الأمر سيدعم السياحة الداخلية ويلفت أنظار العالم إلى هذه المنطقة.

ودشن نشطاء مواع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وسمًا تحت عنوان ” الملك يدعم السياحة المحلية ” ، مؤكدين خلاله أن قضاء ” حفظه الله ” إجازته في نيوم بعد 10أشهر من إعلان المشروع يدل على تحويل الحلم إلى واقع وبث الحياة في المنطقة.

وعلق مغرد قائلًا: ” الملوك والقادة والعالم أجمع سيصب بأنظاره على المشروع وسيكون الوجهة العالمية القادمة ” ، فيما قالت أخرى: ” بدون دعاية ولا أفلام ولا منشورات وغيرها، ذهاب الملك أكبر اثبات لقوة المشروع ” .

وزاد مغرد أخر: ” ‏لا تحديات مستقبليّة بإذن الله مع ملك حازم ووليالعهد يرسم الرؤى ليتخطى بنا فوق السحب.. إلى الأمام ياوطننا الغالي ‎” ، وأضاف أحدهم : ” ‏فعل واحد عن آلاف الخطابات…القادة العظام يبدأون بأنفسهم ” .

وعبر وسم أخر تحت مسمى ” محمد بن سلمان ” ، علق الدكتور عائض القرني عليه قائلًا : ” خذت من “عبدالعزيز ” العزم وركوب المخاطرْ.. وخذت من ” سلمان ” درس الحزم والفهم الحضاري.. انت عندك شعب ما يخشى المصايب والدوايرْ.. ينطح العدوان في يوم البطولة ما يداري ” .

وقال أمجد طه الخبير السياسي والاستراتيجي: ‏” قُل لي تواضع أقُل لك ‎محمد بن سلمان، فـكلما ارتفع الشريف تواضع، وأحب الخلق إلى الله المتواضعون.. الصدق، والإخلاص، البساطة والتواضع، والكرم، وغياب الغرور، والقدرة على خدمة الآخرين..هي صفات في متناول سمو الأمير محمد بن سلمان وهي الأسس الحقيقية لكل شباب ‎السعودية حفظهم الله ” .

وأضاف مغرد آخر: ‏” أصبحنا نرى ‎نيوم واقع بعد أن كانت مجرد فكرة على ورق، وذلك بتواجد سيدي الملك سلمان حفظه الله في نيوم لتمتعه بإجازته، وهذا بفضل من الله ثم بفضل مجهودات ولي العهد الأمين الأمير ‎محمد بن سلمان حفظه الله، والذي حول هذه الفكرة لواقع جميل ومبشر لمستقبل أجمل ” .