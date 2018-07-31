رغم زواجهما عن حب.. زوج يستولى على ثروة زوجته ويترك لها السرطان

القاهرة(صدى):

أقامت فتاة مصرية دعوى ضدى والدها؛ مطالبة برفع وصاية عنها هي وشقيقتها الصغرى، وتمكينها من الوصاية على شقيقها الصغير.

وقالت الفتاة أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، إن والدتها تزوجت والدها رغم الفارق الاجتماعي حيث رأت فيه فارسا لأحلامها وبعد الزواج بفترة تحول هذا الفارس إلى وحش.

ولفتت إلى أن والدها قام بخداع والدتها باسم الحب، و بدأ يستغلها شيئًا فشيئًا ويسحب أموال منها؛بحجة تشغيلها فى التجارة، كانت المسكينة تثق فيه ثقة عمياء، فاستطاع أن يستولى على أموالها واصبحت ثروتها وكل ما تملك تحت يده، لم يكتفى بسرقتها، بدأ يعاملها معاملة سيئة، وكانت له علاقاته كثيرة مع النساء.

وأشارت إلى أن والدتها عانت من مرض السرطان وبدلا من أن يتطفل بعلاجها طردها من الشقة ليتزوج ثانية ؛ حتى ماتت والدتها من المرض وترركت خلفها الفتاة وشقيقتها الصغرى .

وقام الوالد بمعاملة بناته بقسوة حيث وضعهما في حجرة صغيرة عاشوا فيها أيام سوداء، و كان دائم التعدى عليهم بالضرب، وكان يعود فى كل ليلة ومعه فتاة ليل.