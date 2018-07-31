مراجع يتطاول على موظفي مكتب عمل الأفلاج

عادل الحربي(صدى):

تهجم أحد المراجعين لفظيًا وتطاول على موظفي مكتب عمل الأفلاج، بعد تفاعل مسؤولو المكتب مع شكوى وافد ضد كفيله لعدم تسليمه مستحقاته المالية من تاريخ قدومه للمملكة، حيث استدعى مكتب العمل بدوره الكفيل للنظر في الشكوى، وحضر بدل الكفيل ابنه.

وطلب موظف مكتب العمل إحضار وكالة من والد المراجع، وإنهاء مطالب المكفول، ولكنه رفض المراجع تقديم ذلك، في حين رفض الموظف أيضًا بدوره التعامل مع الإجراءات غير النظامية ليقوم بعدها المراجع بالاعتداء اللفظي على الموظفين.

وباشرت الجهات الأمنية الواقعة، حيث قيدت محضر بالحادثة لتحويلها للجهات ذات الاختصاص بالأفلاج.