في يوم الوفاء قيادة سلاح الإشارة بالحرس الوطني تودع قائدها

سعيد العجل - تصوير محمد السعران(صدى):

أقامت قيادة سلاح الإشارة بالحرس الوطني حفل تكريم ووداع للواء مهندس متقاعد عبدالرحمن بن عبدالله العياضي قائد سلاح الإشارة سابقاً بعد صدور الأمر بإحالته للتقاعد، ويأتي هذا التكريم وفاء لما قدمه للوطن عامة وللحرس الوطني خاصة طيلة فترة خدمته العسكرية وأقيم الحفل بقاعة نادي ضباط قوى الأمن بحضور قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى سعادة قائد سلاح الإشارة كلمة بهذه المناسبة قدم فيها شكره الجزيل للواء متقاعد العياضي لما قدمه لخدمة الدين ثم المليك والوطن ولما عمله لتطوير سلاح الإشارة طيلة فترة العقود الماضية، ثم ألقى العميد محمد فدغوش الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعدها قدم سعادة قائد سلاح الإشارة وقادة وحدات سلاح الإشارة دروع تذكارية للواء مهندس متقاعد عبدالرحمن العياضي مسطرين معه اروع الوفاء لما قدمه لسلاح الإشارة.

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.