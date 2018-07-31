طلقة نارية خاطئة تنهي حياة شاب بجازان

تركي السالم(صدى):

لقى شاب، مصرعه في إحدى قرى محافظة العارضة بمنطقة جازان، وذلك إثر إصابته بطلقة نارية عن طريق الخطأ.

وباشرت شرطة منطقة جازان الحادثة، التي وقعت في قرية الجوة السفلى بالمحافظة، حيث تشير المعلومات إلى أن الضحية هو شاب في العقد الثالث من عمره.

وأصيب الضحية في صدره، من جراء طلقة نارية خرجت من مسدس القاتل وهو في العقد الرابع من عمره، عن طريق الخطأ حيث كان ينظف السلاح.

من جانبها، أودعت الجهات المعنية القاتل في قسم التوقيف للتحقيق معه، فيما أودع جثمان الضحية في ثلاجة المتوى.