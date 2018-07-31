بالفيديو.. ابا الخيل: خبث الإخوان شوه صورة الإسلام

عادل الحربي(صدى):

استنكر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، مخططات جماعة الإخوان وممارساتهم الإرهابية التي روجت صورة سيئة عن الإسلام.

وقال ” أبا الخيل ” في برنامج ” الراصد ” على ” الإخبارية ” ، إن الإخوان بطرقهم الخبيثة قاموا بتشويه صورة الإسلام.

واضاف أنهم السبب وراء إلصاق تهمة العنف والإرهاب والتدمير بالدين الإسلامي ، مؤكدًا أن الإسلام بريئًا منهم.