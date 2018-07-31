بالفيديو.. ابا الخيل: خبث الإخوان شوه صورة الإسلام
استنكر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، مخططات جماعة الإخوان وممارساتهم الإرهابية التي روجت صورة سيئة عن الإسلام.
وقال ” أبا الخيل ” في برنامج ” الراصد ” على ” الإخبارية ” ، إن الإخوان بطرقهم الخبيثة قاموا بتشويه صورة الإسلام.
واضاف أنهم السبب وراء إلصاق تهمة العنف والإرهاب والتدمير بالدين الإسلامي ، مؤكدًا أن الإسلام بريئًا منهم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1886 ] نشر منذ 3 ساعات
وأين انت حين اعتلو المنابر وسممو افكار الشباب
وأين انت حين تغلغلو في هيئة الأمر بالمعروف
أم اين انت حين صممو مناهج التعليم للنشء وتمركزو في الجامعات
هل حين خرج محمد بن سلمان وضرب بيد من حديد على وجوههم وادبارهم وشلعهم من جحورهم الإلكترونية وجعل منظريهم عبرة لجمهورهم
تأتي وتحذر وتسل قلمآ عليهم وتنافح
الأن كفتك الدولة همهم فأكفنا هم الترزز
انا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
شفيء ي راجل
مين درسك ف الجامعة ..مش شيوخ الاخوان ..يعني الان اصبحوا شياطين
الشاعر[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 3 ساعات
اصطوانة جديدة اسمها الاخوان
لكن لاتنطوي علينا ابدا نحن مسلمون
نصلي ونزكي ونصوم ونؤدي فريضة الحج
لانعرف اخوان وغيرها من المصطلحات
التي يراد من وراها هدم الدين
حسبنا الله ونعم الوكيل