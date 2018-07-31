الهلال الأحمر السعودي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء لدعم العمل التطوعي بموسم الحج

محمد السعران(صدى):

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لدعم أعمال التطوع بموسم الحج لعام 1439هـ، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة الكهرباء بالرياض.

ومن جانبه ثمن المشرف العام على الشؤون الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة، الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء لدعم العمل التطوعي خلال موسم الحج، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين ودورها في دعم العمل الإسعافي بالمملكة.

وأكد الدكتور أحمد السلامة أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى إلى التكامل مع كافة الوزارات والجهات المختلفة لدعم وتطوير العمل الإسعافي في جميع مناطق المملكة وتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية، ودعم الأعمال التطوعية.