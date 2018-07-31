سفارة المملكة بالأردن توضح حقيقة الفيديو الخاص بمخالفة السيارات السعودية هناك

سعيد العجل(صدى):

بشأن المقطع المتداول والذي يتضح من خلاله قيام أحد المواطنين السعوديين الزائرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بتصوير مقطع يشرح من خلاله قيام رجل أمن أردني بمخالفة السيارات السعودية وترك السيارات الأردنية، أوضح المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن عبدالسلام العنزي بأن السفارة وبتوجيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود قامت مباشرة بالتواصل مع المقدم عامر السرطاوي مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية للاستيضاح من الفيديو المتداول والذي قام مشكورا بايضاح التالي.

بإن مكان وقوع التصوير في منطقة البلوفارد العبدلي وان المخالفة هي عبارة عن تجاوز فترة الوقوف المحددة للسيارات المتواجدة في المكان وذلك لأن كون المكان مخصص للوقوف المؤقت.

وأضاف بأن رقيب السير في المكان قد يقوم بمخالفة سيارة وترك الأخرى نظرا لرصده مدة توقف وتجاوز سيارة دون غيرها الفترة المسموح لها بالتوقف.

علما بأن السيارات التي ظهرت في التسجيل تخص إحدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن والذي يتضح من خلال التصوير، ولم تتجاوز الوقت المحدد وقت التصوير.

واكد العنزي بأن السفارة تلمس دائما وتقدر الجهود والتعاون الكبير لرجال الأمن الاردنيين وتفانيهم في خدمة السائحين والزائرين إلى الأردن، والذي يعطي الانطباع الجميل عن الاردن المضياف.

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