سفارة المملكة بالأردن توضح حقيقة الفيديو الخاص بمخالفة السيارات السعودية هناك
بشأن المقطع المتداول والذي يتضح من خلاله قيام أحد المواطنين السعوديين الزائرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بتصوير مقطع يشرح من خلاله قيام رجل أمن أردني بمخالفة السيارات السعودية وترك السيارات الأردنية، أوضح المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن عبدالسلام العنزي بأن السفارة وبتوجيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود قامت مباشرة بالتواصل مع المقدم عامر السرطاوي مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية للاستيضاح من الفيديو المتداول والذي قام مشكورا بايضاح التالي.
بإن مكان وقوع التصوير في منطقة البلوفارد العبدلي وان المخالفة هي عبارة عن تجاوز فترة الوقوف المحددة للسيارات المتواجدة في المكان وذلك لأن كون المكان مخصص للوقوف المؤقت.
وأضاف بأن رقيب السير في المكان قد يقوم بمخالفة سيارة وترك الأخرى نظرا لرصده مدة توقف وتجاوز سيارة دون غيرها الفترة المسموح لها بالتوقف.
علما بأن السيارات التي ظهرت في التسجيل تخص إحدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن والذي يتضح من خلال التصوير، ولم تتجاوز الوقت المحدد وقت التصوير.
واكد العنزي بأن السفارة تلمس دائما وتقدر الجهود والتعاون الكبير لرجال الأمن الاردنيين وتفانيهم في خدمة السائحين والزائرين إلى الأردن، والذي يعطي الانطباع الجميل عن الاردن المضياف.
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ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 3 ساعات
العراقى والأردنى واللبنانى والسورى والفلسطينى لايحترم السعودى داخل وخارج بلدة .. مرة كنت بالبطحاء وأرتد شراء ملابس وسألت عن السعر واحد بياع شامى قال لى ” والله لو أنت سعودى ماكنت عطيتك بهذا السعر الرخيص ” هاهاهاها .. وفى الحقيقة لوكان درى أنا سعودى لكان راح فيها ..! أيها المغفلون .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 702 ] نشر منذ 3 ساعات
بكل اقتدار تشوف رده فعله خارج المملكه لما تقول انا سعودي قسم بالله تقول عضه كلب
فهد[ عدد التعليقات: 1782 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الممكن ان تقوم الاخطاء الفردية بالكثير من المشاكل بين الدول
فهد[ عدد التعليقات: 1782 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد في شئ ورا هذا الكلام
المواطن ما راح يشتكي وخلاص
فيصل[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 2 ساعتين
معك حق اخي ابو وليد
نوير[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
المواقف الفردية تشعل الكثير من المشكلات بين الدول
نهى[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا صادف اي موقف تروح على السفارة هناك وتشتكي الشخص دون اي خوف
تركي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم يتنصحون على الجميع اخي ملعوب علينا
ما علينا بس
الجوهرة[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها
ابو طيف[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
رد السفارة واهتمامها جدير بالشكر