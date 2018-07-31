ساما تحدد 6 ‏تعليمات إلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

عادل الحربي (صدى):

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما تهتم ” 6 تعليمات إلزامية في حال تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال تغريدة عبر حسابها في تويتر : ” خلال 15 يوم عمل لابد من تقييم بيانات العميل المالية ودراسة البنك للبيانات المالية، فترة الانتظار لاتقل عن 5 أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري ، تقديم عرض التمويل لمناقشة العميل والإجابة على جميع استفساراته، ،المستشار الائتماني لتوفير شرح واضح عن طبيعة التمويل العقاري وإجابة كافة استفسارات العميل، تزويد العميل بكافة المستندات من عقد التمويل ومرفقاته ونموذج الإفصاح لعرض التمويل ونموذج الإقرار بقبول المخاطر الإئتمانية، التوقيع حيث يحضر إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ماورد في الفقرات.