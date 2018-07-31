الحوثيون على استعداد لوقف هجماتهم في كافة الجبهات

طهران(صدى):

أوضحت وكالة رويتز للأنباء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على استعداد لوقف الهجمات من جانب واحد في البحر المحددة.

وذكرت الوكالة، أن الحوثيين يمكنهم إيقاف الهجمات لمدة محددة قابلة للتمديد وتشمل جميع الجبهات، إلا أنها لم توضح ما إذا كانوا سيوقفونها فورًا ومدة التوقف ستستمر إلى متى.

يذكر أن المملكة كانت قد أعلنت تعليق صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.