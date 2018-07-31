الحوثيون على استعداد لوقف هجماتهم في كافة الجبهات
أوضحت وكالة رويتز للأنباء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على استعداد لوقف الهجمات من جانب واحد في البحر المحددة.
وذكرت الوكالة، أن الحوثيين يمكنهم إيقاف الهجمات لمدة محددة قابلة للتمديد وتشمل جميع الجبهات، إلا أنها لم توضح ما إذا كانوا سيوقفونها فورًا ومدة التوقف ستستمر إلى متى.
يذكر أن المملكة كانت قد أعلنت تعليق صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1886 ] نشر منذ 3 ساعات
مراوغة بإيعاز من اسيادهم عيال المتعة المجوس
لا عهد لهم ولا ذمة
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 1 ساعة
الحوثيون على استعداد لوقف هجماتهم في كافة الجبهات مروغة وخداع لاجل التقاط انفاسهم من شدة الحروب والحصار المفروض عليهم وكثرة القتلي والجرحي من جانبهم لو كانو جادين فعلا في انهاء الازمة القبول بقرار الامم المتحده 2016 بجميع شروضها الانسحاب من جميع المحافظات وتسليم السلاح لسلطة الشرعية والعوده الي ديارهم في صعده