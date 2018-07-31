الموت يفجع فنان العرب للمرة الثانية في شهر

أماني الغامدي(صدى):

توفي، اليوم الثلاثاء، الشقيق الأكبر لفنان العرب محمد عبده، ويدعى ” عثمان ” ، وذلك بعد أقل من شهر على وفاة شقيقه ” أحمد ” .

ونعى عدد من المقربين من فنان العرب، الشقيق الأكبر له، حيث قال الإعلامي المختص بالأخبار الفنية صلاح مخارش، في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” انتقل إلى رحمة الله عثمان عبده شقيق الفنان محمد عبده.. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وقال العازف الشهير محمود سرور: ” خالص العزاء والمواساة للفنان الكبير فنان العرب الأستاذ محمد عبده في وفاة شقيقه عثمان … عظم الله أجرك يا أبو نورة ” .