صحة الرياض تطلق حملة للتبرع بالدم في ممشى الملك عبدالله

محمد السعران(صدى):

أطلقت ” صحة الرياض ” ممثله في ادارة المختبرات وبنوك الدم مساء اليوم الثلاثاء حملة للتبرع في ممشى الملك عبدالله ، بالتعاون مع أمانة منطقه الرياض ومركز هابي سمايل للاسنان والجلديه .

وأوضح مدير ادارة المختبرات وبنوك الدم الدكتور كامل الدوسري بان الحملة هي : ضمن العديد من الحملات المستمره التي تتواجد في عدد من الجهات الحكوميه والاماكن العامه لدعم مستشفيات المنطقه بكميات من الدم لصالح المرضى المحتاجين .

مشيرا الى أن التبرع بالدم هو أحد المبادئ الإنسانية السامية كما أنه امتثالاً للتعاليم الإسلامية الفاضلة.

كما اكد “الدوسري” أن حملات التبرع بالدم تستمر في عدد من الجهات الحكومية والاماكن العامة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى المحتاجين، معبرا عن شكرة لأمانة منطقه الرياض ، ومركز هابي سمايل لمشاركتهم المتميزة في هذه الحملة التي أسهمت في نجاح عملية التبرع، من خلال ما قدموه من جهود وتسهيلات.

من جانب أخر اوضح المدير التنفيذي لمركز هابي سمايل الدكتور غاندي ان القطاع الصحي الخاص يعتبر شريك رئيس في أي عملية تنمية صحية للمجتمع ، ورافد أساس لدعم مسيرة العمل الصحي في المملكة .

مشيرا أن التبرع هو إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة التي تجسّد روح التعاون بين أفراد المجتمع، وهي من أوجه العطاء ، التي تسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى بإذن الله .