في ندوة لملتقى صحافيون.. سفيرا أندونيسيا وجيبوتي يؤكدان على اهتمام المملكة بضيوف الرحمن

الرياض(صدى):

نظم ” صحافيون ” مساء أمس ندوة تحت عنوان (المملكة مسيرة وتاريخ في خدمة ضيوف الرحمن ) شارك فيها اغوس مفتوح ابي جبريل سفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة والأستاذ أيمن بانه معاون تنفيذي بالمؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية.

والدكتور نبيل الحيدري الكاتب والأكاديمي العراقي في حضور الامير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيزوعدد من السفراء ونخبة من المثقفين والمثقفات والأكاديميين والإعلاميين المهتمين بالشأن السعودي. وقد أدار الحوار نايف الحربي، وقدم الحفل الاعلامي خالد اليمني وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وفي بداية الندوة شاهد الحضور فيلما مصورا من انتاج صحافيون استعرض بالأرقام مابذلته القطاعات الحكومية في حج العام الماضي ثم القى عضو ملتقى صحافيون وهيب الوهيبي كلمة أكد فيها ان تنظيم الندوة يأتي امتدادا لمناشط وفعاليات الملتقى من عقد الندوات واللقاءات والزيارات الميدانية للمسؤولين والجهات الخيرية والإنسانية تجسيدا لدور (صحافيون) في تعزيز قيم الانتماء الوطني ومسؤوليته الاجتماعية في التفاعل مع قضايا المجتمع.

وبدا السفير الاندونيسي اغوس مفتوح ابي جبريل حديثه عن ماتقدمه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية لضيوف الرحمن وتوسعة للحرمين الشريفين مؤكدا ان الشعب الاندونيسي يفتخر بشخصية خادم الحرمين الشريفين إذ حظيت زيارته لاندونيسيا العام الماضي بترحيب كبير على الصعيد الرسمي والشعبي.

ونوه السفير الاندونيسي بماحظي الحجاج الاندونيسيين قبل أيام باستقبال حافل ولافت لدى وصولهم المملكة لأداء مناسك الحج

وشدد على حرص بلاده على التزام الحجاج الاندونيسين بأنظمة وتعليمات الحج ميشراً سيشهد حج هذا العام نحو 221 ألف حاج اندونيسي كأكبر حصة للحجاج وذلك لاعتبار العدد السكاني لاندونيسيا.

وقال الدكتور نبيل الحيدري أن جهود المملكة في خدمة المسلمين وقضاياهم ومقدساتهم والحرمين الشريفين والمشاعر على وجه الخصوص لا يمكن وصفها بكلمات معدودة، وهذا الشرف العظيم هو الذي ميز المملكة عن جميع دول العالم الإسلامي مبيناً أن ما شاهدوه من عمارة وتوسعات يفوق الوصف والتصور ولا ينكر هذه الجهود إلا حاقد أو حاسد.

وأضاف :أولت السعودية المراكز والمعاهد والجامعات الاسلامية في بلاد الاقليات الاسلامية اهتماما كبيرا باعتبارها اهم الوسائل في نشر الثقافة الاسلامية واللغة العربية فسعت الى انشائها وانفقت الكثير في سبيل تحقيق هذه الغاية. وتكرس هذا الدور بشكل كبير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، فقد بلغت المراكز التي انشأتها او اسهمت فى انشائها 210 مراكز غطت تقريبا معظم القارات الخمس، لتمثل مركزا لنشر الثقافة الاسلامية في بلاد الاقليات الاسلامية وفي اوروبا والاميركتين واستراليا وأفريقيا واسيا.

من جانبه تناول أيمن بانه المعاون التنفيذي لمطوفي حجاج الدول العربية في لمحة مختصرة تاريخ الطوافة قديما وحديثا وأعمالها الادارية في تسهيل اجراءات الحجاج والدور الذي تقدمه في توعية ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لافتا ان هناك خطة تشغيلية متكاملة تسير عليها مؤسسات الطوافة تحت اشراف وزارة الحج والعمرة.

ووصف سفير جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة ضياء الدين بامخرمة الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد بالاعمال الجليلة.

وقال في هذا الصدد اعمل في السلك الدبلوماسي في المملكة منذ فترة طويلة وشاهدت عن قرب تلك الجهود الكبيرة وتوفير أقصى درجات التيسير على الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في راحة وطمأنينة.

وأضاف مشاعر المسلمين تعبر بالشكر والتقدير للمملكة وقيادتها ليس على جهودها في موسم الحج فحسب بل في مختلف المجالات

إلا ان هناك اصوات نشاز حاقدة وحملات تشويه تتعمد للإساءة للمملكة وماتقدمه لضيوف الرحمن والمعتمرين يجب الوقوف ضدها وكشفها فلا مزايدة على دور المملكة تجاه الحجاج.

وأوضح رئيس ملتقى صحافيون معيض الرفدي أن الندورة أقيمت بمبادرة من الزملاء في الملتقى ضمن مبادرات الملتقى الوطنية والتي من أجلها أنشئ الملتقى خدمة للدين والوطن ، وسعياً منه في إقامة هذه الندوة التي تبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى وقتنا الحالي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اللذان لايؤلوان جهداً في خدمة الحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم.