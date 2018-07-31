عامل يضايق الإناث في أحد المحلات.. ” العمل ” تتفاعل مع البلاغ

علي القحطاني (صدى):

ورد إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بلاغًا من أحد المغردين يفيد بوجود عامل أجنبي في محل بأحد المولات، يقوم بمضايقة الإناث العاملين فيه.

وذكر المغرد في بلاغه : ” عندي بلاغ على محل بأحد المولات، الملاحظ فيه أن المشرف على المحل أجنبي والعاملات في المحل إناث، والملاحظ عليه تكرر وقفته على باب المحل مما يسبب المضايقة في بيئة العمل للعاملات داخل المحل.. هل النظام يسمح بذلك؟ ” .

من جانبها، نصحت الوزارة المغرد بأن يقدم البلاغ عبر تطبيق ” معا للرصد ” على الرابط هنـــا..