بالصور.. رجل يفجر نفسه وسط ملعب كرة قدم

بروكسل(صدى):

أقدم رجل ، اليوم الثلاثاء، على تفجير نفسه وسط أحد ملاعب كرة القدم في بلجيكا.

وفي التفاصيل، ورد إلى الجهات الأمنية في بلجيكا بلاغا من شخصًا شاهد أخر واقفًا وسط ملعب ستامبيرت لكرة القدم، وكان الملعب خاليا من الناس، ثم قام بتفجير نفسه .

وبالبحث توصلت الشرطة إلى أن المنتحر متقاعد عسكري، ويبلغ من العمر 65 عامًا، وهو من سكان الحي، ولم يتم العثور على أي متفجرات في محل إقامته.

وقال الطبيب الشرعي بعد فحص الجثة إن الوفاة ناتجة عن انفجار قنبلة يدوية، ولا يوجد ما يثبت تدخل أي طرف ثالث، وقد وُجدت أجزاء من القنبلة في مكان الحادث.