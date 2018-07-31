شاهد.. سمو ولي العهد يلبي دعوة المواطنين ويشاركهم وجبة الغذاء في نيوم
أظهر مقطع فيديو، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع عدد من المواطنين، اليوم، خلال جولة برية في منطقة نيوم.
وبين الفيديو، حرص عدد من الشباب على التقاط الصور ومقاطع الفيديو مع ولي العهد، وقام سموه بمشاركتهم في وجبة الغذاء.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” كان قد ترأس اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة نيوم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50847 ] نشر منذ 42 دقيقة
بارك الله فيه وسدد على دروب الخير خطاه ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31682 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يسعده ويوفقه لكل خير😘😘😘