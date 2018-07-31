بالفيديو.. معارضة قطرية تروي قصة اعتقالها من قبل مرتزقة تميم

طلال الضوي(صدى):

يواصل النظام القطري الفاسد سقطاته يوم بعد الأخر، وممارسته الغير إنسانية في حق الشعب القطري.

وفي جريمة جديدة قام النظام القطري باعتقال لطيفة المسيفري ؛ على خلفية اعتراضها على الوضع السيء في قطر.

فيبدو أن الأمير المدلل تميم بن حمد لن يكن قادرًا على استيعاب انتقادات الشعب القطري، بل يسعى إلى تقييدهم وإخراصهم غير مهتمًا بما يمرون به من ظلم على أرض قطر.

وروت ” المسيفري ” تفاصيل اعتقالها من قبل من قبل الاجانب المحتلين لجزيرة شرق سلوى بأمر من الإرهابي المجنس قطري محمد يوسف القرضاوي نائب رئيس أمن الدويلة وأقتيادها لجهة غير معلومة؛ بسبب فيديو نشرته تناشد فيه تميم المجد لتحسين وضع الشعب القطري المغلوب على أمره.