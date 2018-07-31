الصحة تحذر الحجاج من التسمم الغذائي.. وتوجه هذه النصائح

نايف السالم(صدى):

حذرت وزارة الصحة الحجاج من التعرض للتسمم الغذائي، مبينة أنه لابد من تجنب الأكل المكشوف وضرورة غسل اليدين قبل الأكل.

وشددت وزارة الصحة على الوقاية من التسمم الغذائي وذلك عن طريق غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام ، وعدم ترك الطعام مكشوفا وعرض للتلوث والحشرات ، وغسل اليدين بعد قضاء الحاجة، التأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات، ونظافة الأواني لإعداد الطعام وتناوله، وعدم شراء الأطعمة، حفظ الطعام في الثلاجة ، غسيل الفواكه والخضروات ، تجنب تخزين الطعام المطهي وأثناء التنقل لفترات طويلة.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت عدم تسجليها حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج والوضع الصحي مطمئن، مؤكدة أنها تُركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا.