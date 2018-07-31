طيران ناس يعتمد الحجز عن طريق بطاقة الصراف الآلي ” مدى “

حمود العنزي (صدى):

اعتمد طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط طريقة دفع جديدة آمنة وسريعة من خلال بطاقة الصراف “مدى” لحجز التذاكر للرحلات الداخلية والدولية عبر الموقع الإلكتروني ومركز الحجز.

وقال طيران ناس إنه أصبح بإمكان العملاء الذين يرغبون بحجز تذاكرهم على متن رحلاته الدفع عبر استخدام بطاقات الصراف الآلي “مدى”.

ويذكر أن الدفع كان مقتصراً سابقاً على بطاقات ” ماستر كارد ” ، ” أميركان إكسبرس ” و ” الفيزا “، بالإضافة إلى خدمة ” سداد ” ، حساب سداد وآبل Apple pay.