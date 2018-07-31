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فريق كفاح التطوعي يقيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للصداقة

فريق كفاح التطوعي يقيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للصداقة
سعيد العجل(صدى):

قام فريق كفاح التطوعي بتفعيل اليوم العالي للصداقة في مستشفى دلة بالرياض وذلك يوم الاثنين الموافق 2018/يوليو /30 .

وتضمنت الفعالية العديد من الاركان من ضمنها ” نبتة الاصدقاء ” عبارة عن نبتة يوضع عليها بطاقة اهداء لكي يهديها الطفل لصديقه وركن “زاجل السعادة ” .

عبارة عن رسائل في أظرف توزع على المراجعين والموظفين وركن ” بريد الأصدقاء ” عبارة رسائل إيجابية للمرضى ، وتمت الفعالية بإشراف العضوتين الاداريتين الاستاذة ربى الغامدي والاستاذة الطاف البحيران .

والجدير بالذكر أن فريق كفاح التطوعي بقيادة الاستاذة مرزوقه البشري له مساهمات وفعاليات تطوعية تخدم فئات المجتمع واخيراً نشكر المتطوعين والمتطوعات المشاركين في هذه الفعالية .

كما نشكر الأستاذ/عبدالعزيز الرويلي مدير خدمات العملاء والخدمة الإجتماعية بمستشفى دله على ما قدمه من خدمات للفريق
سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.


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