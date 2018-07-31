بالفيديو.. مواطن يوثق تعامل المرور الأردني مع سيارات السعوديين المخالفة
وثق مواطن، مقطع فيديو، يوضح كيفية تعامل المرور في الأردن مع سيارات السعوديين في تسجيل المخالفات المرورية.
ورصد المواطن، الذي وثق مقطع الفيديو سيارة تقف أمام سيارته في أحد شوارع الأردن ذات أرقام مرورية أردنية لم تسجل لها مخالفة، وخلفها سيارته فوجئ بتسجيل بحقه مخالفة.
وأظهر المقطع خلف سيارته، سيارة أردنية أخرى ولم تسجل بحقها أي مخالفة ويليها سيارة سعودية يوجد لها مخالفة.
واستنكر المواطن تعمد المرور الأردني ارتكاب المخالفات ضد السعوديين من دون الأردنين، بحسب الفيديو.
خالد العنزي 99999[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا عسكري اردني
ابو وليد[ عدد التعليقات: 701 ] نشر منذ 43 دقيقة
اسوأ دوله في العالم ممكن تروح لها
زائر[ عدد التعليقات: 2554 ] نشر منذ 34 دقيقة
الدولة هذي اخس دولة بالتعامل مثل الاتراك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50847 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحقيقه السعودي مستهدف حتى في بلده ..
. سواءاً من الأردنيين او غيرهم من الجنسيات الخبيثه ,,
.. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,