بالفيديو.. مواطن يوثق تعامل المرور الأردني مع سيارات السعوديين المخالفة

علي القحطاني (صدى):

وثق مواطن، مقطع فيديو، يوضح كيفية تعامل المرور في الأردن مع سيارات السعوديين في تسجيل المخالفات المرورية.

ورصد المواطن، الذي وثق مقطع الفيديو سيارة تقف أمام سيارته في أحد شوارع الأردن ذات أرقام مرورية أردنية لم تسجل لها مخالفة، وخلفها سيارته فوجئ بتسجيل بحقه مخالفة.

وأظهر المقطع خلف سيارته، سيارة أردنية أخرى ولم تسجل بحقها أي مخالفة ويليها سيارة سعودية يوجد لها مخالفة.

واستنكر المواطن تعمد المرور الأردني ارتكاب المخالفات ضد السعوديين من دون الأردنين، بحسب الفيديو.