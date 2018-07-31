حساب المواطن يكشف تأثير ” حافز ” على مبالغ الدعم

علي القحطاني(صدى):

ردّ برنامج حساب المواطن، على سؤال حول تأثير برنامج ” حافز ” على الدعم المستحق للمستفيدين.

وقال مغرد في سؤال له لحساب خدمة العملاء للبرنامج : ” حافز هل يؤثر على حساب المواطن؟ مع العلم أني أنهيته من سنتين؟ ” .

وقالت إدارة الحساب : ” برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز، ولن يؤثر على مستفيديه لكن لا بد من الإفصاح عن الدخل من حافز، ويتم اختيار نوع الدخل ” غير ذلك ” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز، نسعد بخدمتك ” .