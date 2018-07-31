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حساب المواطن يكشف تأثير ” حافز ” على مبالغ الدعم

حساب المواطن يكشف تأثير ” حافز ” على مبالغ الدعم
علي القحطاني(صدى):

ردّ برنامج حساب المواطن، على سؤال حول تأثير برنامج ” حافز ” على الدعم المستحق للمستفيدين.

وقال مغرد في سؤال له لحساب خدمة العملاء للبرنامج : ” حافز هل يؤثر على حساب المواطن؟ مع العلم أني أنهيته من سنتين؟ ” .

وقالت إدارة الحساب : ” برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز، ولن يؤثر على مستفيديه لكن لا بد من الإفصاح عن الدخل من حافز، ويتم اختيار نوع الدخل ” غير ذلك ” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز، نسعد بخدمتك ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1778 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

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