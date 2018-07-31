رئيس العين يكشف عن مستقبل ” عموري “.. ويلمح إلى إعارته للهلال
أوضح غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي ، اليوم الثلاثاء، مستقبل ” عموري ” مع الفريق.
وقال ” الهاجري ” في تصريح تلفزيوني لقناة أبو ظبي ، إن عموري سيجدد تعاقده مع العين.
ولفت ” الهاجري ” في تصريحاته إلى إمكانية إعارة اللاعب إلى صفوف الهلال .
وأضاف الهاجري : ” من يدفع قيمة عموري سواء الهلال أو آخر المهم المصلحة العامة للنادي واللاعب “.
وكانت كشفت مصادر في وقت سابق عن وجود اتفاق شفهي بين الهلال والعين بخصوص استعارة عموري ، في حال جدد اللاعب عقده مع العين ستتم الموافقة على انتقاله لمدة عام.
زائر[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 27 دقيقة
الليلة او بكره بيوقع عموري للهلال وما عليكم من الهاجري
عموري رافض التجديد والاعاره ويبغي انتقال كامل وغير مشروط
العين يبغي عموري يجدد معه وبعدين يعرضه للهلال