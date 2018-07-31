رئيس العين يكشف عن مستقبل ” عموري “.. ويلمح إلى إعارته للهلال

ماجد محمد(صدى):

أوضح غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي ، اليوم الثلاثاء، مستقبل ” عموري ” مع الفريق.

وقال ” الهاجري ” في تصريح تلفزيوني لقناة أبو ظبي ، إن عموري سيجدد تعاقده مع العين.

ولفت ” الهاجري ” في تصريحاته إلى إمكانية إعارة اللاعب إلى صفوف الهلال .

وأضاف الهاجري : ” من يدفع قيمة عموري سواء الهلال أو آخر المهم المصلحة العامة للنادي واللاعب “.

وكانت كشفت مصادر في وقت سابق عن وجود اتفاق شفهي بين الهلال والعين بخصوص استعارة عموري ، في حال جدد اللاعب عقده مع العين ستتم الموافقة على انتقاله لمدة عام.