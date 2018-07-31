ويليان يثير الشكوك حول الرحيل عن تشيلسي بتصرف غريب

طلال الغامدي(صدى):

أثار لاعب تشيلسي البرازيلي ويليان الشكوك حول مستقبله الفترة المقبلة ، بتصرف غريب.

وقام ويليان بإثارة الشكوك عقب عدم التحاقه بمعسكر فريقه تشيلسي رغم انتهاء فترة العطلة الممنوحة للاعب.

يجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يلتحق ويليان بتدريبات تشيلسي يوم الجمعة الماضي، لكنه أخبر إدارة الفريق بوجود مشاكل تتعلق بتجديد جواز سفره.

وتلقى ويليان عروض من برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، بينما يخشى البلوز تكرار تجربة المهاجم البرازيلي الأصل الإسباني الجنسية دييغو كوستا الذي تأخر الموسم الماضي في البرازيل، وكانت سببًا في خلاف مع المدرب السابق الإيطالي أنطونيو كونتي وهو ما أدى لرحيله نحو أتلتيكو مدريد.

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