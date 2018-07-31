” العقيل ” يكرم أحد أعضاء فريق التطوع بالرياض

محمد السعران(صدى):

كرم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض المكلف الأستاذ / سعد بن عبدالله العقيل أحد أعضاء فريق التطوع بالمنطقة والذي قدم كليته لمن رباه وسهر عليه صغيراً وراقبه ووجهه كبيراً حتى وجد هذه الثمرة من البر والتضحية .

حيث تم تكريم المتطوع / فيصل محمد السيالي اليوم الثلاثاء في مقر إدارة المنطقة بحضور عدد من قيادات المنطقة والمتطوعين.

وقدم ” العقيل ” شكره على ما قام به المتطوع من عمل نبيل وأكد أننا نشجع و ندعم كل الأعمال الإنسانية النبيلة التي أوصانا بها ديننا ومن ثم قيادتنا.