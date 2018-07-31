” صحة الرياض ” تدشن خدمة مساندة بمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل

محمد السعران(صدى):

دشنت ” صحة الرياض ” اليوم الثلاثاء مكتب ( مساندة ) في مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل ، و تهدف لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن ومرضى الرعايةالصحية المنزليه لتعزيز استقلاليتهم، ومساعدتهم في التنقل داخل المنشأة الصحية وإنهاء إجراءاتهم، وذلك بغية الارتقاء بآلية تقديم الخدمة الصحية لهم، وتأتي هذه الخدمة بهدف تقديم الخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى الرعاية الصحية المنزلية وكبار السن من مراجعي المستشفى، حيث تبدأ خدمتهم من مواقف السيارات عبر وجود مواقف خاصة ولوحات إرشادية والحصول على المواعيد والتنقل داخل المستشفى لتكون صديقة لهم والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بصرف الأدوات المساعدة لهم، وانتهاء بالحصول على التقارير الطبيّة، وصرف بطاقة مساندة للأشخاص المستفيدين للحصول على الخدمات العلاجية بشكل أسرع .

وتسعى الصحة من خلال هذه المكاتب لتهيئة كافة مرافقها لتكون صديقة للأشخاص المستفدين للوصول بهم ، إلى أعلى مستويات الاستقلالية بتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الصحية.

يذكر أن التدشين شهد حضور مدير شؤون المستشفيات بصحه الرياض الدكتور/عصام بن سعد الغامدي ، والمشرف على برنامج مكاتب مساندة بوزارة الصحة وليد بن خليفة الشميمري ، ومدير المستشفى الدكتور/ عتيق بن محمد القرني ومدير خدمة مسانده الاخصائية /عهود الحركان.