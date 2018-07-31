بالفيديو.. تحدي ” زووم ” يغزو العالم و ينافس ” كيكي “

أميرة خالد(صدى):

انتشر في الآونة الأخيرة بين الشباب تحدي جديد، يُدعي ” تحدي زووم ” على مواقع التواصل الإجتماعي، ويتضمن التحدي أن يمسك الشخص بالهواء وكأنه يقود سيارة بعد أن يربط حزام الأمان.

ويؤدي الشخص بعد ذلك رقصة على أنغام الموسيقى، ثم يضغط على دواسة البنزين؛ لينطلق بسيارته الوهمية إلى الأمام أو الخلف، وفي هذه اللحظة يسحبه شخص آخر يكون خارج إطار التصوير؛ ليظهر وكأنه يتحرك بالفعل بسيارته الوهمية.

كما يظهر بالتحدي شباب يتحركون للأمام مع مؤثر صوتي وكأنه وقع حادث، وهناك شخص لا يظهر بـ ” الكادر ” يقوم بسحبهم للخروج من أمام الكاميرا.

من الجدير بالذكر أن هذا الفيديو لاقي رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأوا في مشاركة أصدقائهم مقاطع الفيديو الخاصة بهم في التحدي.