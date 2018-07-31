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عقاب غريب لرجل وإمرأة بعد ممارستهم الزنا

عقاب غريب لرجل وإمرأة بعد ممارستهم الزنا
جاكرتا(صدى):

في طريقة جديدة للعقاب، شهدت إحدى شوارع إندونيسيا قيام شخص بسكب مياه الصرف الصحي على رؤوس رجل وإمرأة ؛ إثر ممارستهم الزنا.

ووثق فيديو لحظة العقاب؛ حيث كان الرجل والمرأة يرقدان على الأرض ، فيما يقوم شخص بسكب دلو مليء بمياه الصرف الصحي فوق رؤوسهم ، وذلك في مدينة لانجسا الإندونيسية، أمام الماره.

وعلى جانب أخر قالت الشرطة أنها سوف تتأكد من عقد الزواج وإذا كان مزوراً سوف يلقى الزوجين عقوبة الجلد أمام العامة ، حيث تعتبر عقوبة الجلد هي العقوبة المقررة في إندونيسيا للزنا.


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