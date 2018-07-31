بسبب الخيانة … زوجة لاعب بريطاني تنفصل عن زوجها
اكتشفت زوجة لاعب رجبي بريطاني خيانة زوجها مع امرأة تعمل بالعلاقات العامة، بعدما عثرت على رسائل متبادلة بينهما تؤكد العلاقة .
وتفصيلا؛ قامت المغنية ” أونا بين ” بمواجهة زوجها بن فودن بخيانته لها مع امرأة تعمل بالعلاقات العامة تبلغ من العمر 26 عاما، وتدعى ” بيكي ميلن ” ، وذلك بعد حفل مع الأصدقاء كان مخمورا به للغاية.
وجاء ذلك بعدما اكتشفت رسائل بينه وبين ” ميلن ” ، وقررت إلغاء الزواج الذي بدأ منذ عام 2012، وعادت الزوجة إلى منزل عائلتها بأيرلندا بصحبة طفليها .
ومن جانبها؛ أبدت ” ميلن ” دهشتها مما فعلته المغنية ” أونا ” ، مؤكدة أنها مجرد صديقة للاعب.
يذكر أن فودن كان قد وقع عقدا مع ناد أمريكي، وقرر الانتقال إلى مدينة نيويورك مع زوجته ،لكن كل تلك الخطط قد توقفت بعد فعلته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50838 ] نشر منذ 1 ساعة
بألف صنقار ,,
,, كلهم اساسهم الخيانه ,, ايش الغريب ..؟
زائر[ عدد التعليقات: 2552 ] نشر منذ 1 ساعة
خيانه اجل
عندهم صديقته وتروح وتجي معه اذا حملت منه يفكر وقتها يتزوجها او لا