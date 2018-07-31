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بسبب الخيانة … زوجة لاعب بريطاني تنفصل عن زوجها

بسبب الخيانة … زوجة لاعب بريطاني تنفصل عن زوجها
لندن(صدى):

اكتشفت زوجة لاعب رجبي بريطاني خيانة زوجها مع امرأة تعمل بالعلاقات العامة، بعدما عثرت على رسائل متبادلة بينهما تؤكد العلاقة .

وتفصيلا؛ قامت المغنية ” أونا بين ” بمواجهة زوجها بن فودن بخيانته لها مع امرأة تعمل بالعلاقات العامة تبلغ من العمر 26 عاما، وتدعى ” بيكي ميلن ” ، وذلك بعد حفل مع الأصدقاء كان مخمورا به للغاية.

وجاء ذلك بعدما اكتشفت رسائل بينه وبين  ” ميلن ” ، وقررت إلغاء الزواج الذي بدأ منذ عام 2012، وعادت الزوجة إلى منزل عائلتها بأيرلندا بصحبة طفليها .

ومن جانبها؛ أبدت ” ميلن ” دهشتها مما فعلته المغنية ” أونا ” ، مؤكدة أنها مجرد صديقة للاعب.

يذكر أن فودن كان قد وقع عقدا مع ناد أمريكي، وقرر الانتقال إلى مدينة نيويورك مع زوجته ،لكن كل تلك الخطط قد توقفت بعد فعلته.

 

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50838 ] نشر منذ 1 ساعة

بألف صنقار ,,

,, كلهم اساسهم الخيانه ,, ايش الغريب ..؟

[ عدد التعليقات: 2552 ] نشر منذ 1 ساعة

خيانه اجل
عندهم صديقته وتروح وتجي معه اذا حملت منه يفكر وقتها يتزوجها او لا

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