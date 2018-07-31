بسبب الخيانة … زوجة لاعب بريطاني تنفصل عن زوجها

لندن(صدى):

اكتشفت زوجة لاعب رجبي بريطاني خيانة زوجها مع امرأة تعمل بالعلاقات العامة، بعدما عثرت على رسائل متبادلة بينهما تؤكد العلاقة .

وتفصيلا؛ قامت المغنية ” أونا بين ” بمواجهة زوجها بن فودن بخيانته لها مع امرأة تعمل بالعلاقات العامة تبلغ من العمر 26 عاما، وتدعى ” بيكي ميلن ” ، وذلك بعد حفل مع الأصدقاء كان مخمورا به للغاية.

وجاء ذلك بعدما اكتشفت رسائل بينه وبين ” ميلن ” ، وقررت إلغاء الزواج الذي بدأ منذ عام 2012، وعادت الزوجة إلى منزل عائلتها بأيرلندا بصحبة طفليها .

ومن جانبها؛ أبدت ” ميلن ” دهشتها مما فعلته المغنية ” أونا ” ، مؤكدة أنها مجرد صديقة للاعب.

يذكر أن فودن كان قد وقع عقدا مع ناد أمريكي، وقرر الانتقال إلى مدينة نيويورك مع زوجته ،لكن كل تلك الخطط قد توقفت بعد فعلته.