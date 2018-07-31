بالصور.. أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ووكلاء الجامعة، وعدداً من منسوبيها ، الذين قدموا للسلام على سموه .

ورحب سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في مستهل اللقاء, بمعالي مدير الجامعة, والوفد المرافق، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة أبناء الوطن العزيز, مثمناً جميع الجهود التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها .

وأشاد سموه بالقائمين على النوادي الصيفية التي نظمتها جامعة الإمام والطلبة المشاركين في هذه النوادي، مشيراً إلى أهمية رعاية الشباب والمحافظة على أوقاتهم، ومنوهاً بما قدمته من استثمار لأوقات الفراغ للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية .

وأوضح سموه أن للجامعة دورا في خدمة المجتمع والاهتمام بالشباب وتعميق المفاهيم الشرعية السليمة والانتماء والولاء لهذا الوطن وولاة الأمر وصقل مهارات الشباب وتنمية هواياتهم وشغل أوقاتهم بما يعود عليهم بالنافع، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للقائمين عليها .

من جانبه, ثمن معالي مدير جامعة الإمام, بجهود أمير منطقة الرياض بالنيابة وما يقدمه من دعم وتوجيه للجامعة ومنسوبيها، مشيراً إلى اعتزاز الجامعة وافتخارها وهي تحتضن شباب الوطن من خلال النوادي الصيفية التي أقامتها في المدينة الجامعية، وفي باقي مدن المملكة، ويعد مصدر اعتزاز وافتخار لمنسوبي الجامعة ويمثل حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهود والعمل لرعاية شبابنا وتقديم كل ما يحتاجون إليه، وهو اهتمام غير مستغرب في ظل القيادة الحكيمة التي سخرت الإمكانات والخبرات ليستفيد الشباب من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع ويجنبهم اتباع الأفكار المضللة والهدامة وليكونوا لبنات صالحة في كيان الوطن الشامخ، مبينناً أن هذه النوادي الصيفية تزخر بالبرامج والفعاليات الهادفة التي تبني وطن النماء والوفاء والعطاء، وليكونوا لبنات صالحة لجيل رؤية المملكة 2030 في هذا الوطن المعطاء .

وأكد معاليه أن وجود الشباب في مثل هذه المحافل والمراكز الموثوقة يجنب الشباب المؤثرات ودعاة الفتنة، مثمناً المتابعة الدائمة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة لكل أعمال الجامعة والمعاهد التابعة لها التي كان لها بالغ الأثر في إنجاح المهام والأعمال والفعاليات التي تنفذها الجامعة، من أجل شموخ وعزة وتمكين هذه البلاد وأهلها، مؤكداً أن وجود الشباب في مثل هذه المحافل والمحاضن والمراكز الموثوقة يجنبهم المؤثرات ودعاة الفتنة .

وقدم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على دعمه ومتابعته لبرامج وأنشطة النوادي الصيفية للجامعة ولجميع النوادي الصيفية في منطقة الرياض.

وفي نهاية اللقاء, تسلم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز, تقريرا عن الأنشطة الصيفية وهدية بهذه المناسبة من مدير جامعة الإمام .