بالفيديو.. منظومة صواريخ سعودية تستخدم الأقمار الصناعية بدقة بالغة

نايف السالم(صدى):

نشرت قناة العربية اليوم الثلاثاء، تقرير تلفزيوني، عن منظومة ” أستروس ” السعودية لراجمات الصواريخ، حيث إنها تطلق صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية في الظروف الجوية والميدانية الصعبة.

وأظهر التقرير كيف تتميز المنظومة بإصابة أهدافها بدقة على مواقع العدو، بالإضافة إلى إمكانية نشر الصواريخ ضد أنواع مختلفة من الأهداف، إذ يصل مداها إلى 80 كيلومتراً.

ويشار إلى أنه يمكن نقل منصات المنظومة من مكان إلى آخر، وتوجيه وإلغاء الهدف بحسب المتغيرات التي تطرأ على العمليات العسكرية.