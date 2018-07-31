أودي E-Tron 2019 تنطلق في 17 سبتمبر المقبل في سان فرانسيسكو

أميرة خالد(صدى):

كان من المنتظر أن تقوم أودي بتقديم نسخة الانتاج من سيارة E-Tron في 30 أغسطس المقبل خلال قمة أودي في بروكسل, ولكن الرئيس التنفيذي للشركة تم اعتقاله بسبب فضيحة الديزل وهو ما أجبر الشركة على تأجيل تقديم السيارة الكهربائية الكروس أوفر لموعد 17 سبتمبر في حدث خاص في سان فرانسيسكو.

وهذه السيارة الاولى من بين 3 موديلات كهربائية تعمل بالبطارية تخطط أودي لتقديمهم حتى 2020, وقد تم تقديم E-Tron في عدد من الصور التشويقية في السنوات السابقة, بعد تقديم الموديل التجريبي منها في 2015 لأول مرة. وفي نفس يوم طرح السيارة في أوروبا ستبدأ مبيعاتها في أمريكا مع حجوزات للسيارة بقيمة 1000 دولار للنسخة.

كما سيمكن حجز السيارة عبر الانترنت بزيارة الموزعين المحليين لأودي , كما ستعلن الشركة خلال الحدث عن مزيد من التفاصيل بخصوص مستقبلها خاصة طموحها للسيارات الكهربائية المرتبط بموديلات E-Tron Sportback E-Tron GT المقرر طرحهما في العقد المقبل لمواجهة سيارات تسلا Model S.