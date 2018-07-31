بالفيديو.. الهيل يفضح النفاق القطري وإهدار أموال الشعب على الطبالين

طلال الضوي(صدى):

استنكر المعارض القطري خالد الهيل ، اليوم الثلاثاء، ممارسات النظام القطري ضد الشعب ، وإهدار أموالهم على الإخوان وغيرهم من الجماعات الإرهابية.

ولفت ” الهيل ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، إلى قيام قطر بتوظيف ” طبال ” ينتمي لجماعة الإخوان في سوريا وعينته سفيرا لسوريا في قطر، بجانب إصراف أموال الشعب القطري عليه وهو يدعى ” نزار الحراكي ” .

وتابع : ” كان الأفضل ان يتم صرف هذه الاموال على الغارمين والفقراء المحتاجين في قطر بدل اختطاف المواطنين الي يفضحون الفقرفي قطر مثل الاخت لطيفة المسيفري وبدل صرفها على الطبالين ” .