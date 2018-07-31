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  3. بالفيديو.. الهيل يفضح النفاق القطري وإهدار أموال الشعب على الطبالين

بالفيديو.. الهيل يفضح النفاق القطري وإهدار أموال الشعب على الطبالين

بالفيديو.. الهيل يفضح النفاق القطري وإهدار أموال الشعب على الطبالين
طلال الضوي(صدى):

استنكر المعارض القطري خالد الهيل ، اليوم الثلاثاء، ممارسات النظام القطري ضد الشعب ، وإهدار أموالهم على الإخوان وغيرهم من الجماعات الإرهابية.

ولفت ” الهيل ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، إلى قيام قطر بتوظيف ” طبال ” ينتمي لجماعة الإخوان في سوريا وعينته سفيرا لسوريا في قطر، بجانب إصراف أموال الشعب القطري عليه وهو يدعى ” نزار الحراكي ” .

وتابع : ” كان الأفضل ان يتم صرف هذه الاموال على الغارمين والفقراء المحتاجين في قطر بدل اختطاف المواطنين الي يفضحون الفقرفي قطر مثل الاخت لطيفة المسيفري وبدل صرفها على الطبالين ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينتقم من نظام الحمدين المجرم

[ عدد التعليقات: 1297 ] نشر منذ 2 ساعتين

النهاية اقتربت
وسقوطهم سيأتي من داخل شعبهم

[ عدد التعليقات: 50838 ] نشر منذ 1 ساعة

اسأل الله ان يجيب الدعاء يااخ فهد ,,

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