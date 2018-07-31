بالفيديو.. الهيل يفضح النفاق القطري وإهدار أموال الشعب على الطبالين
استنكر المعارض القطري خالد الهيل ، اليوم الثلاثاء، ممارسات النظام القطري ضد الشعب ، وإهدار أموالهم على الإخوان وغيرهم من الجماعات الإرهابية.
ولفت ” الهيل ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، إلى قيام قطر بتوظيف ” طبال ” ينتمي لجماعة الإخوان في سوريا وعينته سفيرا لسوريا في قطر، بجانب إصراف أموال الشعب القطري عليه وهو يدعى ” نزار الحراكي ” .
وتابع : ” كان الأفضل ان يتم صرف هذه الاموال على الغارمين والفقراء المحتاجين في قطر بدل اختطاف المواطنين الي يفضحون الفقرفي قطر مثل الاخت لطيفة المسيفري وبدل صرفها على الطبالين ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم من نظام الحمدين المجرم
فيصل[ عدد التعليقات: 1297 ] نشر منذ 2 ساعتين
النهاية اقتربت
وسقوطهم سيأتي من داخل شعبهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50838 ] نشر منذ 1 ساعة
اسأل الله ان يجيب الدعاء يااخ فهد ,,