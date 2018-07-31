24 ساعة وإحدى عشر منزلا بأضم بلا كهرباء وعذر المكتب سيارة الدفع الرباعي

حامد العمري(صدى):

تسببت الأمطار التي هطلت مؤخرا على محافظة أضم ، والمراكز والقرى التابعة لها ، في انقطاع الكهرباء عن قرية ” المشرقة ” بالفحو التابع لمحافظة أضم .

وفي التفاصيل فقد أفاد المواطن حمدان قابل الجابري ل ” صدى ” : أنه في تمام الساعة الرابعة من عصر أمس الإتنين ، هطلت أمطارا غزيرة مما أدى لانقطاع مفاجئ للكهرباء .

وقد تم إبلاغ فرق الدعم الفني ، وعند حضورهم المتأخر للموقع بعد منتصف الليل ، أفادوا أن الخلل بسيط وسيتم معالجته في الحال ، ولم يلبثوا أن يكتشفوا خللا آخر يتمثل في كسر العازل ، والذي يستوجب وجود سياره ذات دفع رباعي بالإضافة إلى ” رافعه ” لإصلاحه.

وقد أفادت الفرقة للمواطن أنه سيتم مخاطبة المكتب الآخر بمحافظة الليث ، لدعمه بالسيارات المطلوبة والتي لا تتواجد بمكتب أضم ، وسيتم إعادة التيار للقرية في الصباح الباكر كأقصى حد .

وأردف الجابري أنه عقب طول انتظاره توجه أحد أقرباءه لمكتب الليث ليواجه بالرد الصادم : أنهم لا يتوفر لديهم سيارة دفع رباعي إطلاقا .

وقد طالب ” الجابري ” عبر صدى من الجهات المسؤولة سرعة التدخل ، وإنقاذ القرية من المعاناة التي يمرون بها ، والمتمثلة في ارتفاع الحرارة داخل المنازل بالإضافة إلى الظلام الدامس الذي يخيم على قرية بها أكثر من عشرة منازل ، يقطنها النساء والأطفال وكبار السن .