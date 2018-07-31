بالفيديو.. كارليتو يشارك لاعبي الاتحاد في ترديد الأغاني الحماسية لتشجيع النادي
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، مشاركة المدافع البرازيلي كارليتو الوافد الجديد إلى نادي الاتحاد في ترديد الأهازيج الخاصة بالنادي حيث ظهر وهو لاينطق كلمات واضحة لعدم إجادته للغة العربية.
ويذكر أن كارليتو انضم ويلعب في مركز الظهير الأيسر للاتحاد خلال الانتقالات الصيفية الجارية من نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.
نايف صالح[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسلسل كل موسم انا سعيد جبت النادي ويلبس ثوب وشماغ وياكل كبسه وبالاخير يتم اقالته ويرفع قضيه على اانادي. وياليل ماطولك.