بالفيديو.. كارليتو يشارك لاعبي الاتحاد في ترديد الأغاني الحماسية لتشجيع النادي

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، مشاركة المدافع البرازيلي كارليتو الوافد الجديد إلى نادي الاتحاد في ترديد الأهازيج الخاصة بالنادي حيث ظهر وهو لاينطق كلمات واضحة لعدم إجادته للغة العربية.

ويذكر أن كارليتو انضم ويلعب في مركز الظهير الأيسر للاتحاد خلال الانتقالات الصيفية الجارية من نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.