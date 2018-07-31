مدرب يبتز فتاة بعد تصويرها عارية داخل نادي رياضي

مليكة فؤاد(صدى):

تعرَّضت فتاة مغربية إلى عملية ابتزاز، من قبل مدرب يعمل في نادي رياضي، حيث أرسل لها رسائل تهديد بأنه سينشر صورها عارية تمامًا، ما لم تمنحه مبالغ مالية.

وكانت الفتاة تمارس حصصًا رياضية داخل النادي في مدينة سلا المغربية، عندما راسلها المدرب داخل النادي ليطلب منها المال أو سينشر صورها وهي عارية داخل مستودع الملابس.

وقدمت الضحية، شكوى لدى النيابة العامة، مدعمة إياها بالرسائل التي تبادلتها مع المبتز، وستباشر الشرطة القضائية في سلا التحقيقات.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأن المتهم قد يكون صور ضحايا أخريات بغرض ابتزازهن أيضًا، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات.