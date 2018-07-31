الريجيم الألماني.. يسرع حرق الدهون ويحافظ على حيوية الجسم

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة ، أنه من أفضل أنظمة ​الريجيم​ العالمية هو ​الريجيم الألماني​ ومدته 15 يوماً، لانقاص الوزن 5-10 كيلوغراماً في اسبوعين .

ويعمل الريجيم الألماني على تسريع حرق ​الدهون​ المتراكمة في منطقة الفخذين و​الأرداف​ وحول ​البطن​، بالاضافة الى ان الريجيم الألماني يساعد في منع الشعور بالتعب مع برامج الريجيم الاخرى ويحافظ على حيوية ​الجسم​.

برنامج الريجيم الألماني :

​الفطور​

تناول أي نوع من ​البروتينات​ (بيض- أسماك – لحوم) على ان يكون مطبوخاً بطريقة البخار أو بدون إضافة الزيوت والدهون، شرط ألاّ تتعدى وجبة الإفطار 500 جرام

الغذاء

تناول شوربة خضار مسلوقة بالإضافة الى طبق من السلطة الخضراء المنوعة، بالإضافة الى ربع دجاجة أو قطعة صغيرة من اللحم أو سمكة متوسطة الحجم، شرط ان تكون مطهوة طهياً صحياً، مسلوق أو مشوى فقط، ومسموح بإضافة زيت الزيتون او الليمون أو الزبادي خالي الدسم، وكمية طعام الغداء مفتوحة.

العشاء

أي نوع من الفاكهة المسموح بها مثل الجوافة والكمثري والموز والتفاح والبرتقال، بالإضافة الى كوب من الزبادي خالي الدسم، والكمية مفتوحة.

نصائح لنجاح الريجيم الألماني لإنقاص الوزن :

تنظيم مواعيد النوم: النوم من العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً.

شرب الماء: شرب الماء ما لا يقل عن ليترين يومياً، مقسمين فى الصباح والمساء.

​القهوة​ و​الشاي​: مسموح بشرب الشاي او القهوة في الصباح ولكن بدون إضافة ​السكر​ او ​الحليب​.

ممارسة ​الرياضة​: يمكنكِ ممارسة رياضة المشي فقط، ولكن بحد ادنى نصف ساعة يومياً.

لا بدائل: ممنوع إستبدال الاطعمة المسموح بها، بأخرى غير مسموح بها حتى فى أيام الراحة.

تناول الوجبات الخفيفة: تناول الوجبات الخفيفة والمتوسطة بين الوجبات الرئيسية، على ان تكون أطعمة محددة سنتناولها فيما بعد، كما عليك تناولها في اوقات منتظمة يومياً.

لا زيوت أو دهون: عند تناولك للخضار أو السلطة الخضراء، ممنوع إضافة الزيوت أو الدهون، ولكن مسموح بإضافة الخل والليمون فقط.

تناول اللحم والدجاج والأسماك: يتم تناول اللحوم والدجاج والأسماك، ولكن يتم طهيها بدون زيوت أو دهون، ويتم تناولها مسلوقة أو مشوية فقط.