الإسكان تتيح الحجز و ” التسليم المباشر ” في 14 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان اليوم, عن بدء إجراءات الحجز والتسليم المباشر للوحدات السكنية في 14 مشروعاً للوحدات الجاهزة المطورة من قِبل الوزارة، مؤكدة أنه سيتم التسليم بشكل فوري بعد اكتمال توقيع العقود النهائية مع المستفيدين الراغبين في تملك تلك الوحدات.

وأكّدت الوزارة في بيان صحافي, أن هناك 2680 وحدة سكنية من نوع فيلا بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة أطلقتها لمرحلة الحجز والمعاينة والتسليم المباشر في 5 مناطق، موضحة أن الوحدات السكنية المتاحة تتوزع في رماح بـ48 فيلا، والدوادمي 303 فلل ، وشقراء 186 فيلا ، الزلفي 176 فيلا، وثادق 78 فيلا، أما منطقة الحدود الشمالية فتشمل ثلاث مدن عرعر 192 فيلا، وطريف 223 فيلا، ورفحاء 254 فيلا ، وفي منطقة مكة المكرمة مشروعان الأول في القنفذة بواقع 154 فيلا والثاني في الخرمة ويتضمن 197فيلا ، كما تتضمن منطقة القصيم 111 فيلا في عنيزة، و44 في بريدة، و82 بالنبهانية، إضافة إلى 635 فيلا في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وشددت الوزارة على أن إجراءات تسليم المستفيدين تتم بحسب الخطة المتبعة لدى برنامج “سكني” وذلك بعد استكمال الإجراءات النهائية مع وزارة الإسكان والبنوك والمؤسسات التمويلية، مبينة أن تلك المشاريع تتميز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للمرافق الحكومية التعليمية والصحية.

وأشارت إلى أن إتاحة الحجز في تلك المشاريع يهدف لتسهيل تملك المواطنين المستفيدين من الدعم السكني لتملك المنزل الأول، وتقديم المزيد من الخيارات أمام المستفيدين لتلبية رغباتهم، وتوفير خيارات سكنية مناسبة لهم، مشيرة إلى أن جميع تلك المشاريع تتميز بتوفير بيئة إسكانية مناسبة تلبي تطلعات المستفيدين، وتوفر كافة الخدمات لهم.

يذكر أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة الجاهزة التي تم طرحها لمرحلة الحجز والمعاينة يبلغ نحو 6680 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، تم حجز أكثر من 70% من تلك الوحدات خلال الفترة الماضية ضمن برنامج “سكني”، كما تم تسليم نحو 50% منها، مع استمرار الوزارة في تسليم الوحدات السكنية بعد اكتمال حجوزاتها وتوقيع العقود النهائية مع المستفيدين.