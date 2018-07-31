الخدمة المدنية بالأحساء تشرح تفاصيل ترقيات ما دون المرتبة 10

الأحساء(صدى):

نظم فرع وزارة الخدمة المدنية بالأحساء اليوم ورشة عمل بعنوان ” التمكين ” لشرح تفاصيل ترقيات ما دون المرتبة العاشرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية والدوائر الحكومية ممثلة في إداراتها للموارد البشرية وذلك بقاعة هجر بمقر أمانة محافظة الأحساء .

وأوضح مدير الفرع ناجي الورثان أن الورشة قدمت شرحاً تفصيلياً عن مفهوم تمكين الترقيات للجهات الحكومية للمراتب العاشرة فما دون ، لدى إدارة مواردها البشرية، بما يتلاءم ويتفق مع طبيعة أنشطتها وماهية أعمالها عبر الإستفادة المثلى للطاقات والإمكانيات الذاتية ومميزات القدرة والمعرفة المتوفرة لدى المختصين في الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وبين أن إقامة هذه الورشة يأتي ضمن إستراتيجيات وأهداف رؤية وزارة الخدمة المدنية الجديدة ، ‏بما يحقق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، فيما يخص إدارة الترقيات والتوظيف وغيره من الجوانب الوظيفية.