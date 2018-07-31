تعليم نجران يعتمد توزيع 1781 معلماً ومعلمة على مدارس المنطقة

نجران(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي توزيع 1781 معلما ومعلمة تم تعيينهم بالمنطقة ، وفق المفاضلة والاحتياج ويمكن للمتعينين من المعلمين والمعلمات الإطلاع على نتيجه الحركة من خلال حساباتهم في نور ، على أن تكون مباشرتهم غدا في مدارسهم.

وقدم الدكتور حكمي التهنئة للمعلمين والمعلمات الجدد , متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية القادمة، مؤكدا أن المعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية، والعامل الأهم في بناء ثروة المجتمع وتكوين جيل واعٍ قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة، وإسهامه في صناعة التقدم ، وصيانة الحضارة .‏

من جهته أوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران عبدالله الشهري أن برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد سيبدأ الأحد القادم ، لمدة أسبوع‏ بداية من يوم 23 ذي العقدة 1439 هـ ، وسيتخلله العديد من الدورات التدريبية ولقاء مفتوح مع مدير عام التعليم إلى جانب عدد من ورش العمل وطرح عدد من المحاور المهمة منها الحديث عن فرص التطوير المهني والوظيفي وأخلاقيات المهنة ونماذج ملهمة من الميدان إلى جانب محور العلاقة بين المعلم الجديد والمجتمع المدرسي وتقويم المعلم وحقوق وواجبات المعلم والحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد.