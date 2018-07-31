عمل الرياض يحرر 23 مخالفة ويضبط 119 عاملًا بتشليح الحائر

الرياض(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، حملة تفتيشية على محلات بيع قطع غيار السيارات المستعملة في طريق الحائر، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة الممثلة بالمرور والدوريات الأمنية والضبط الميداني وأمانة المنطقة والبلدية، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الورش والعمالة بنظام الإقامة والعمل في المملكة وسلامة التراخيص.

وأسفرت الحملة عن زيارة 71 ورشة وتحرير 23 مخالفة منها 17 مخالفة للمادة رقم 38 المتعلقة بعمل العامل في مهنة تخالف المهنة المدونة في رخصة عمله، و 6 مخالفات للمادة 33 الخاصة بعمل العامل دون حصوله على رخصة عمل.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض جريد الدوسري أنه تم ضبط 119 عاملاً مخالفاً للنظام وتم تسليمهم لإدارة الوافدين لإنهاء اجراءات ترحيلهم، مبيناً أن بعضهم من الباعة المتجولين.

وأكد الدوسري استمرار الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة التجارية لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، داعياً المواطنين للإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق ” معاً للرصد ” للأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء الموحد على الرقم “19911، حيث سيتعامل المفتشون الميدانيون مع البلاغات الواردة بشكل فوري.