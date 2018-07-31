أمر ملكي بتعيين 251 عضوا في النيابة العامة

نايف السالم(صدى):

في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجهاز النيابة العامة، فقد أصدر أمراً ملكياً بتعيين 251 عضواً في النيابة العامة.

من جانبه، رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة.

كما أكد أن القرار يأتي أفي إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لجهاز النيابة العامة، مترجماً اهتمامه الكبير والمستمر بشؤون الجهاز الوظيفية، وحرصه الدائم – أيده الله – على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

ودعا النائب العام، المولى عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وأن يديم عزهما وتوفيقهما وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الرشيده وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ووطنهم وأن يكونوا أهلاً للأمانة الملقاة على عاتقهم.