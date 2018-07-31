مدني جازان: منزل يتعرض لأضرار مادية إثر سقوط مقذوفات حوثية عليه

واس(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، بأن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم الثلاثاء 18 / 11 / 1439هـ بلاغاً عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه قرية المحانش بمحافظة صامطة ما نتج عنها تعرض أحد المنازل السكنية لأضرار مادية دون وقوع خسائر بالأرواح ولله الحمد.

وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. والله ولي التوفيق.