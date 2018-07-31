الهلال يواصل مرانه استعدادا للقاء أودينيزي الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال، صباح اليوم الثلاثاء، مرانه الاعتيادي في معسكر الفريق بالنمسا؛ استعدادًا للقاء أودينيزي الإيطالي وديًا مساء الغد.

وبدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، كما تركز المران في مجمله على الجانب الفني.

وشرح المدير الفني جورجي جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية للاعبين، ثم قام بتطبيقها عبر مناورة، فيما فرض مدرب اللياقة ماريو مونتيرو تدريبات لياقية متنوعة.

يُذكر أن الهلال يواجه أودينيزي الإيطالي في لقاء ودي، مساء غد الأربعاء، في إطار لقاءاته الودية استعدادًا للموسم المقبل.