بالصور.. تسليم مفتاح أول نسخ ماكلارين سينا لصاحبها

برلين(صدى):

حصل أول حاجز لسيارة ماكلارين سينا على سيارته المنتظرة بصورة رسمية وتم تسليم السيارة للمشتري في مقر الشركة الرئيسي في ووكينج , والسيارة الخارقة الجديدة تحمل رقم شاسيه 001 وتم تسليمها لرجل الأعمال الانجليزي ديفيد كيت من قبل الرئيس التنفيذي لماكلارين مايك فلويت مع باقي المسئولين في الشركة.

وبمجرد استلامه السيارة انطلق كيت في رحلة طويلة لمسافة 950 ميل الي جنوب فرنسا بصحبة 3 سيارات ماكلارين أخرى هي سينا أخرى و720S و600LT.

وقالت ماكلارين أن هذه القافلة التي ستشمل سائق السباقات برونو سينا ومدير العمليات بالشركة جينز لودمان ومدير سيارات McLaren Ultimate Series اندي بالمر وصلت بالفعل السيارات الي حلبة بول ريتشارد بالقرب من مرسيليا حيث سيتم اختبار السيارات بصورة غير عادية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايك فلويت أن تسليم أول نسخ سينا للمشتري يعتبر فخر له وعلامة فارقة في تاريخ الشركة كما أن كيت يعتبر أحد عشاق ماكلارين الذي يهوى هذه العلامة . وقال بينما السيارة في حد ذاتها مثيرة, ولكن التعديلات التي طلبها ديفيد بصورة خاصة من قسم MSO جعل السيارة تصل لمستوى مختلف.

وحملت السيارة لون أبيض MSO Anniversary مع حلة مثيرة بلون أزرق MSO Aurora كما تميزت السيارة بغطاء خزان وقود بلون ساتان فيجوال كربون فايبر ومكابح بلون أزرق بيرتون خاص ومركز عجلات بلون أحمر فولكانو وT-Bar.