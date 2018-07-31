فتاة تشنق نفسها بقاعة المحاضرات بسبب ” حبيبها “

لندن(صدى):

شهدت إحدى قاعات المحاضرات بجامعة مانشستر متروبوليتان البريطانية، انتحار فتاة شنقًا، بسبب شجار نشب بينها وبين ” حبيبها ” السابق، مما جعلها تبعث له 30 رسالة نصية، قبل انتحارها باليوم التالي.

وكانت الفتاة إيزابيلا فينجان، والتي تبلغ من العمر 18 عامًا، طالبة في السنة الأولى، وتدرس الفن، وعثر على جثتها في قاعة المحاضرات، واتضح من خلال الاختبارات، وجود آثار من الكحول والكوكايين والقنب في جسدها.

ومن جانبها، قالت والدة ” إيزابيلا ” : ” كانت إيزابيلا طفلة سعيدة لا تعاني من مرض كبير، ولكن عندما كانت في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة، التحقت بالجامعة وبدأ يتغير سلوكها ” .

فيما أكد حبيبها السابق ويدعى ” ماثيو ” ، أن ” إيزابيلا ” هددته بقتل نفسها مرات عديدة إذا لم يأت لمقابلتها، الأمر الذي نفذته بالفعل بعد ذلك.