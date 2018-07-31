زرع مفصل صناعي لمسن بتخصصي الطائف

حسين العلي(صدى):

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف في استبدال مفصل ورك لمسن كان يعاني منذ أعوام من آلام مزمنة في مفصل الورك الأيسر بسبب خشونة متقدمة بالمفصل في عملية استمرت لمدة 3 ساعات ونصف.

وقد أجريت عملية جراحية ناجحة تمكن خلالها الفريق الطبي من تركيب المفصل الصناعي بدلا من كامل المفصل حيث كانت الحالة من الحالات الصعبة نتيجة نقص في تغطية المفصل وفي جزءه الخلفي مما أضطر الفريق لزراعة عظم جديد لتعويض هذا النقص قبل زراعة المفصل .

وتعتبر هذه العمليات من العمليات المعروفة في مجال جراحة العظام والتي تميز بها تخصصي الطائف بوجود الكوادر المتميزة والتجهيزات الطبية المتقدمة بقسم جراحة العظام إضافة لتوفير المفاصل الصناعية المعروفة عالميا حاليا.

الجدير بالذكر أن العملية أجراها الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام الدكتور محمد العذاربة وأخصائيي جراحة العظام الدكتور أحمد أسامه الراجح والدكتورة عهد إبراهيم .